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Şarkıcı Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber! Bir kez daha bıçak altına yatıyor: 'Nazar değdirdiniz'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.04.2024 16:33
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Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Cenk Eren, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Gözü için ameliyat masasına yatacağını duyuran Eren, "Nazar ettiniz" dedi.

Şarkıcı Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber! Bir kez daha bıçak altına yatıyor: 'Nazar değdirdiniz'

Ünlü erkeklerin estetik olması son günlerde çok fazla gündeme gelmişti. Estetik yapan bir isim de Cenk Eren olmuştu.

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Yüz gerdirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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SAĞ GÖZÜMDE RETİNA YIRTILMASI OLDU

"Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmişti.

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Sağ gözünde retina yırtığı tespit edilen Eren’in, ameliyat olacağı belirtildi.

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Yaşadığı sağlık problemini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Eren, şu açıklamalarda bulundu:

"Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü (yarın) çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla."

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