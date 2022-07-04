Şarkıcı Ebru Polat iç çamaşırsız pozlarıyla olay yarattı! "Kahvaltımı bekliyorum"

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken güzel şarkıcı, son olarak iç çamaşırsız yatak pozlarıyla gündeme geldi. Sabahın erken saatlerinden yataktan pozunu paylaşan ünlü şarkıcı adeta olay oldu.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUYLA OLAY YARATTI

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest eden Ebru Polat, sütyensiz pozlarıyla yine dikkat çekti.

Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, son olarak yatakta uzanırken verdiği pozla olay oldu.

Ebru Polat paylaşımının altına "Kahvaltımı bekliyorum" diyerek dikkat çekti.

ARABADA VERDİĞİ DOĞUM GÜNÜ POZLARIYLA MEST ETTİ

Geçtiğimiz gün doğum günü kutlamalarına devam eden Ebru Polat, arabada verdiği pastalı paylaşımlarla olay yarattı.

Çilekli pasta yerken pozlarını paylaşan güzel şarkıcıya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.





