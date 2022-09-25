Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin son zamanların parlayan yıldızlarından biri oldu. Güzelim, Adeyyo, Aman Aman gibi parçaları seslendiren Ece Seçkin, sahne kombiniyle görenleri hayran bıraktı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE SAHNEYE ÇIKTI

31 yaşındaki Ece Seçkin sahne performansıyla hayranlarını büyülüyor.

Birden fazla hit parçanın sahibi Seçkin en son Kadıköy'de sahne aldı.

Sevenlerini kendisine bir kez daha hayran bırakan Seçkin, sahne kombiniyle de çok beğenildi.

Süper mini etek tercih etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı o pozuyla, dünyaca ünlü isim Ariana Grande'ye benzetildi.





