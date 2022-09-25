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  4. Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

25.09.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğinin başarılı şarkıcılarından biri olan Ece Seçkin, sık sık sahne alarak hayranlarıyla buluşuyor. Sesi ve müzik çalışmalarıyla dikkat çeken isim, sosyal medya pozlarıyla da ön plana çıkıyor.

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin son zamanların parlayan yıldızlarından biri oldu. Güzelim, Adeyyo, Aman Aman gibi parçaları seslendiren Ece Seçkin, sahne kombiniyle görenleri hayran bıraktı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE SAHNEYE ÇIKTI

31 yaşındaki Ece Seçkin sahne performansıyla hayranlarını büyülüyor.

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Birden fazla hit parçanın sahibi Seçkin en son Kadıköy'de sahne aldı.

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Sevenlerini kendisine bir kez daha hayran bırakan Seçkin, sahne kombiniyle de çok beğenildi.

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Süper mini etek tercih etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Ünlü şarkıcı o pozuyla, dünyaca ünlü isim Ariana Grande'ye benzetildi.

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

Şarkıcı Ece Seçkin süper mini eteğiyle sahneye çıktı! Bakın kime benzetildi...

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