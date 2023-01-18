Şarkıcı Elif Karlı'yı kahreden haber! Cezaevindeki eşi vefat etti

Sayfa'nın haberine göre, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı yaşamını yitirdi.

Cengiz Karlı, bir süredir Tokat Cezaevi'ndeydi. Karlı'nın burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

"KOCAMIN VE ÇOCUKLARIMIN GÜNAHINA GİRENLERİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Elif Karlı, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda, eşinin durumunu açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, "Çok merak edenler olmuş. Benim eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşin için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz... Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi... Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin. Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendime emanet ediyorum" dedi.





