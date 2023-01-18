MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Elif Karlı'yı kahreden haber! Cezaevindeki eşi vefat etti

Şarkıcı Elif Karlı'yı kahreden haber! Cezaevindeki eşi vefat etti

18.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Elif Karlı, aldığı acı haberle sarsıldı. Karlı'nın Tokat Cezaevi'nde bulunan eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şarkıcı Elif Karlı'yı kahreden haber! Cezaevindeki eşi vefat etti
  1. Sayfa'nın haberine göre, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı yaşamını yitirdi.

Ekran görüntüsü 2023-01-18 094543

Cengiz Karlı, bir süredir Tokat Cezaevi'ndeydi. Karlı'nın burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

elif-karli-magazin-mahallesi-1_1674023465_5BA9zd

"KOCAMIN VE ÇOCUKLARIMIN GÜNAHINA GİRENLERİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Elif Karlı, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda, eşinin durumunu açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, "Çok merak edenler olmuş. Benim eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşin için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz... Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi... Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin. Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendime emanet ediyorum" dedi.

elif-karlinin-kocasi-neden-hapiste

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşındaMüjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşında
Beyaz iç çamaşırından sonra sütyensiz tarzı olay!Beyaz iç çamaşırından sonra sütyensiz tarzı olay!
"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" demişti! Taytlı poz"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" demişti! Taytlı poz
Anahtar Kelimeler:
Elif Karlı magazin

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi!

Okan Buruk, o soruya çok sinirlendi!

Gülben Ergen oğullarının son halini paylaştı! Koca delikanlı oldular

Gülben Ergen oğullarının son halini paylaştı! Koca delikanlı oldular

İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.