Şarkıcı Emrah'ın görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Bakın hangi ünlü oyuncu 'babalık' yaptı

Tayfun Erdoğan'ın babasının şarkıcı Emrah olduğu daha önce DNA testi sonucu ortaya çıkmıştı. Emrah, oğluna Bursa'da bir ev verip, mirasından hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı. Emtah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrdap ile sade bir törenle hayatını birleştirdi. Nuri Alço'nun nikah törenindeki sözleri dikkat çekti.

Tayfun Erdoğan, 2022'nin aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Oğlunun nişan törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

"BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR"

Tayfun Erdoğan nişan töreninin ardından "Allah bana bugünleri gösterdi şükürler olsun. Aslanlar gibi ağabeylerim arkamda durdu, ellerimden tuttu. Bu karelerde güzel insanlar görüyorsunuz; baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık" sözleriyle duygularını ifade etmişti.

NİKAH KIYILDI

Emrah'ın görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan bugün kız arkadaşı Eda İrdap ile evlendi. Nikah töreni Bursa'da gerçekleşti.

Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu.

NURİ ALÇO'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Nuri Alço nikah masasında yaptığı konuşmada “İşte hayat böyle bir şey… Biz de babasıyla ‘Ayrılamam’ filminde beraberdik. Bir amca, baba yarısı vardı. Emrah’ın amcasıydım. Şimdi oğlunun artık hem amcası, hem abisi ve onun her zaman yanında olacağıma söz veriyorum, tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah çok güzel bir yolları olur, uzun bir yolculukları olur. kendilerini kutluyorum, tebrik ederim” dedi.

Tayfun Erdoğan da duygularını sosyal medyadan “Eee 'Amca' demek 'baba yarı' demek... Abim, bu mutlu günümde dünyaevine girerken, benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir, amca-baba yarısı oynamıştık. Şimdi oğlunun hem amcası, hem abisiyim' dedi. İyi ki varsın” sözleriyle ifade etti.





