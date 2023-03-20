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Şarkıcı Güllü klip için 20 kilo verdi! Hem oğluyla pozları hem de değişimi gündem oldu

20.03.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değmezmiş Sana, Ödüm Kopuyor, Sabah Olmadan şarkılarıyla tanınan şarkıcı Güllü daha önce mide ameliyatı olmuştu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Güllü yeni klibi için bir kere daha diyet yaptı ve 20 kilo verdi. Bendeki Sen' isimli yeni şarkısının klibinde oğlunu oynatan Güllü hem son haliyle hem de oğluyla adından söz ettirdi.

Şarkıcı Güllü klip için 20 kilo verdi! Hem oğluyla pozları hem de değişimi gündem oldu

Şarkıcı Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı olarak 70 kilo vermişti. Son hali zaman zaman gündeme gelen Güllü uzun bir aranın ardından 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü klip için imaj tazeledi. Güllü, yönetmenliğini İranlı yönetmen Behnam Saeidi'nin üstlendiği klip için 20 kilo verdi. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü'yü görenler şaştı kaldı.

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9 ayda 70 kilo verdikten sonra son dönemde yeniden kilo alan Güllü yeniden kilo verdi. Güllü'yü görenler "Resmen gençleşmişsin" yorumlarında bulundu

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GÜLLÜ'NÜN OĞLU DİKKAT ÇEKTİ

Güllü, uzun süredir üzerinde çalıştığı şarkısının klip çekimlerinde bir ilke imza atarak oğlu Yağız ile de kamera karşısına geçti.

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Güllü'nün oğlunu görenler "Boyuna gelmiş", "Annesini andırıyor", "Kardeş gibiler" yorumlarında bulundu.

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