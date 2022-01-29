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Şarkıcı Hatice'den duygulandıran Ece Erken paylaşımı! Aynı acıyı paylaştılar...

29.01.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından sanat camiasının ünlü isimleri üzüntülerini dile getirirken şarkıcı Hatice'nin yaptığı bir yorum dikkat çekti. Kendisi gibi şarkıcı olan ilk eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması nedeniyle 2003 yılında kaybeden şarkıcı Hatice'nin o sözleri yürekleri burktu.

Şarkıcı Hatice'den duygulandıran Ece Erken paylaşımı! Aynı acıyı paylaştılar...

Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 ay önce hayatını birleştirdiği eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün memleketi Rize'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat camiasının ünlü isimleri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler.

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Şarkıcı Hatice ise acı haberin ardından Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun birlikte çekilen karesini Instagram hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti: ''Ahh Ece çok üzgünüm :( Başın sağolsun. Rabbim sana sabırlar versin arkadaşım.''

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"NE BÜYÜK ACI BİLİRİM'"

2003 yılında müzisyen eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Hatice, ''Bu acıyı yaşamayan bilemez... İçim paramparça oldu, ne büyük acı bilirim.'' ifadelerini kullandı.

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Ece Erken
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