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Şarkıcı İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Şarkıcı İntizar'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti. Acı haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti

Arabesk müziğinin sevilen ismi İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti. Haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sosyal medya hesabından "Şimdi aldım acı haberi. İntizar'ımız melek annesini kaybetmiş. Güzel kalpli annesine rahmetler kendisine ve acılı ailesine de sonsuz metanet ve sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun" sözleriyle duyurdu.

"MELEK ANNEM"

İntizar, 5 gün önce Instagram hesabından "Melek annem, nur yüzlüm. Asil anam, yazmasına gül kokusu sinen annem, çiçekleri doğayı sanatı seven annem, duası kalpten gelen, bakışı içimi delen annem. Cennet kadını… Seni Allah aşkıyla seviyorum. İntizar'ım, dağ çiçeğim, anne kurban diyen sözlerini kalbime basıyorum"ifadelerini kullanmıştı.

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