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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

11.08.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Ceceli ile düet yaptıktan sonra adını duyuran genç şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu.

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

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O ANLAR KAMERADA

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkarak tırnaklayan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ceceli
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