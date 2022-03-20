Şarkıcı Kader, TV 8'de 16 Mart Çarşamba günü ekrana gelen 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık sorunları sebebiyle kilo aldığını ifade eden Kader, gelen yorumlar nedeniyle isyan etmişti. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Peki Şarkıcı Kader sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı? Şarkıcı Kader kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ŞARKICI KADER SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbo Show'a konuk olduktan sonra 16 Mart Çarşamba günü 2. Sayfa adlı magazin programına konuk olan ünlü şarkıcı Kader yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kilo aldığını ve bu konuda kendisine sosyal medyada hakarete varan yorumlar geldiğini belirtmişti.

ŞARKICI KADER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Sosyal medyadan aldığı kötü yorumlardan olumsuz etkilenen ünlü şarkıcı hasteneye kaldırıldı.

Şarkıcı Kader'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kader Hanımı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler... Sinan bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahill!"

ŞARKICI KADER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kader sahne adını kullanan ünlü şarkıcı Kader Çetintürk 1979, İstanbul'da dünyaya geldi.

Kader, müziğe henüz 8 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı.

13 yaşına kadar düğün salonlarında şarkı söylemeyi sürdüren Kader Çetintürk 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu.

Şarkıcı Kader'in Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümü ülke genelinde 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

ŞARKICI KADER'İN ŞARKI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

