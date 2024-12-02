Şarkıcı Kalben erkek kılığına girdi! Verdiği mesaj tarzından daha çok dikkat çekti

Yaptıkları ve söyledikleriyle her zaman gündem olan başarılı müzisyen Kalben GQ Men of the Year gecesine katılan ünlüler arasında yer aldı.
Burada kameralar karşısına geçen Kalben tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine bıyık makyajı yaparak erkek kılığına giren Kalben gazetecilerin bu konu özelinde sorduğu soruyu da yanıtladı.
Kalben'in soruya verdiği cevap ise tarzından daha dikkat çekiciydi.
Tarzı ile ilgili konuşan Kalben, "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde ben bir gün adam olayım belki işe yarar diye düşündüm. Daha rahat ve özgür hissederim diye düşündüm" ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum