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Şarkıcı Lara'nın son hali şaşırttı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, son hali ile şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında tanınmaz hale gelen ünlü şarkıcıyı hayranları tanımakta zorlandı.

Şarkıcı Lara'nın son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran şarkıcı Lara son haliyle şaşırttı. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

Tanınmaz hale gelen Lara, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı.

Bazı takipçileri Lara'ya, "Gerçekten bu sen misin? Çok degişmişsin. Resmen tipi değişmiş kadının" yorumunu yaparken bazıları ise, "Nazar değer, bu kadar güzel olma" yorumunu yaparak ünlü şarkıcının yeni halini beğendiğini dile getirdi.

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40 yaşındaki Lara, yeni görüntüsüyle Ozan Doğulu'nun aşk yaşadığı Hera Kübra Aslan'a benzetildi.

LARA KİMDİR?

Fatma Nur Ergüder veya sahne adıyla Lara, 1979 yılında Kırıkkale'de müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Lara, Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı.

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Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde "Adam Gibi Adam" adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı.

15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010'da ise Lara, "Yolla" isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı.

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