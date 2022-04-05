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  4. Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

05.04.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik kariyeri boyunca birçok şarkıyı seslendiren Lerzan Mutlu en son, Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show ile gündeme geldi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Lerzan Mutlu'nun siyah kıyafeti takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

İmajı ve kıyafetleriyle dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü isim Lerzan Mutlu Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşıyor. Gönderilerinde dekolteli pozlarına da yer veren Lerzan Mutlu, elbisesiyle olay oldu.

SİYAH ELBİSESİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Beni Benden Alırsan, Yar Dediğin Arar, Bir Alo De gibi parçaları seslendiren Lerzan Mutlu, Instagram pozuyla gündem oldu.

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

Siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mutlu'ya, "Afrodit gibisin", "Maşallah bebek", "Şimdi Lady Gaga düşünsün" gibi yorumlar yapıldı.

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

45 yaşındaki Mutlu sahne kıyafetleri ve dekolteli pozlarıyla dikkat çekiyor.

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmış ve "Canlı bomba", "Maşallah on üzeri on" tarzında yorumlar almıştı.

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

Lerzan Mutlu'nun Instagram hesabında 459 bin takipçisi bulunuyor.

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

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Lady Gaga Lerzan Mutlu
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