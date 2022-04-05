Şarkıcı Lerzan Mutlu siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu! 'Şimdi Lady Gaga düşünsün'

İmajı ve kıyafetleriyle dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü isim Lerzan Mutlu Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşıyor. Gönderilerinde dekolteli pozlarına da yer veren Lerzan Mutlu, elbisesiyle olay oldu.

SİYAH ELBİSESİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Beni Benden Alırsan, Yar Dediğin Arar, Bir Alo De gibi parçaları seslendiren Lerzan Mutlu, Instagram pozuyla gündem oldu.

Siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mutlu'ya, "Afrodit gibisin", "Maşallah bebek", "Şimdi Lady Gaga düşünsün" gibi yorumlar yapıldı.

45 yaşındaki Mutlu sahne kıyafetleri ve dekolteli pozlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmış ve "Canlı bomba", "Maşallah on üzeri on" tarzında yorumlar almıştı.

Lerzan Mutlu'nun Instagram hesabında 459 bin takipçisi bulunuyor.





