Şarkıcı Melike Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melike Şahin'in sevgilisi kim? Aşk pozu olay oldu

Melike Şahin, Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu paylaştı ve beşinci yıllarını kutladı. Bununla birlikte Şahin ve sevgilisi merak edildi. İkilinin arasındaki yaş farkı araştırılıyor. Peki Şarkıcı Melike Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Melike Şahin'in sevgilisi kim İşte detaylar...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

1989 doğumlu Melike Şahin 33 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladı. Eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak görev aldı.

İlk solo albümü Merhem'i, Şubat 2021'de yayımladı. Bu dönemde pandemi nedeniyle konser veremedi ancak şahsi sosyal medya hesaplarından çevrimiçi çok sayıda canlı yayın yaptı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu. Albümün yayımlanışı sonrasında ilk resmi konserini 2021 Haziran'ında Zorlu PSM'nin çevrimiçi yayın platformunda yaptı.

MELİKE ŞAHİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Melike Şahin'in sevgilisinin hakkında henüz bilgi bulunmuyor.



