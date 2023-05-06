Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

Sanatçı Mustafa Sandal, Twitter hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Yer yer sert çıkışlarıyla konuşulan sanatçı, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın İstanbul mitingiyle ilgili bir fotoğraf paylaştı. Yanlış fotoğrafı paylaşan Sandal, sosyal medyada gündem oldu.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi. Mitingden görseller paylaşanlar arasında şarkıcı Mustafa Sandal da yer aldı.

Ünlü sanatçı, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa , "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düştü.

MİTİNGLER KARIŞTI

Fakat Sandal'ın paylaştığı fotoğrafın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarda düzenlediği bir mitinge ait olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar Sandal'a paylaşımı için teşekkür etti.

Paylaşımın altına yorumlarda bulunan kullanıcılar fotoğrafın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında düzenlediği Yenikapı mitinginden olduğunu yazdılar.

