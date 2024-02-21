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  4. Şarkıcı Nev'in konsere sarhoş çıktığı iddia edildi! Seyirciden tepki geldi: "İn abi aşağı"

Şarkıcı Nev'in konsere sarhoş çıktığı iddia edildi! Seyirciden tepki geldi: "İn abi aşağı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 14:58 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Nev'in Antalya’daki konseri olaylı bitti... Sahneye alkollü çıktığı ve şarkıları söylemediği iddia edilen Nev'e seyirciler tepki gösterdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı görüldü.

Antalya'da bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Nev'in sarhoş olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.

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Seyircilerin tepki göstermesinin ardından Nev'in hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

"TERBİYESİZ" DİYE BAĞIRDILAR

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Yanıt verdikten sonra ayağa kalkan şarkıcı "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk etti. Şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı duyuldu.

Youtube


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Nev sosyal medya
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