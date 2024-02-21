Şarkıcı Nev'in konsere sarhoş çıktığı iddia edildi! Seyirciden tepki geldi: "İn abi aşağı"

Antalya'da bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Nev'in sarhoş olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.

Seyircilerin tepki göstermesinin ardından Nev'in hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

"TERBİYESİZ" DİYE BAĞIRDILAR

Yanıt verdikten sonra ayağa kalkan şarkıcı "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk etti. Şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı duyuldu.







