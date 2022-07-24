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Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"

24.07.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın başarılı müzik kariyeri kadar sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"

Türk müzik piyasasının önemli isimlerinden biri olan Simge Sağın'ın birden fazla hit parçası bulunuyor. Sık sık sahne alan ve birbirinden şık sahne kostümleriyle seyircilerini büyüleyen Sağın, son kostümüyle ilgi çekti.

SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Sahne alarak sevenleriyle sık sık buluşan Simge Sağın, bu defa ten rengi detaylı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

Sağın'ın iddialı elbisesiyle verdiği poza, "Çıplak gibi görünüyorsun", "Peri kızım" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

Öte yandan o poz, binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

Simge Sağın Miş Miş, Öpücem gibi parçalarla müzik kariyerini taçlandırdı.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

Müzik kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle olay oldu!

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