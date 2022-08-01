Şarkıcı Simge Sağın sırt dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu!

Simge Sağın'ın, Miş Miş, Öpücem gibi hit parçaları dillere dolandı. Bu parçalarla müzik kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Sağın, sık sık sahne alarak kostümleriyle dikkat çekmeye başladı.

SIRT DEKOLTESİYLE KASIP KAVURDU

40 yaşındaki Simge Sağın pozlarıyla dillerden düşmüyor.

Sahne alarak hayranlarıyla sık sık buluşan Sağın, sırt dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Sağın, pozlarıyla sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimini alan Sağın, 2011 yılından beri müzik kariyerinde aktif olarak rol alıyor.





