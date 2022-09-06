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  4. Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi! "Kim der 40 yaşında diye?"

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi! "Kim der 40 yaşında diye?"

06.09.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sahnelerden düşmeyen isim Simge Sağın, sesi bir yana sosyal medya pozlarıyla da kendine hayran bırakıyor. Sahne için seçtiği iddialı kostümlerin yanı sıra iddialı paylaşımlarıyla da olay olan başarılı şarkıcı, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi! "Kim der 40 yaşında diye?"

Seslendirdiği hit parçalarla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Simge Sağın, son zamanlarda cesur pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

YATAK POZU VERDİ

Simge Sağın yatak pozu verdi.

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi!

Sağın'ın o pozu çok sayıda beğeni alırken takipçileri, "Kim der 40 yaşında diye?", "Kalbimiz var ne yapıyorsun" yorumları yaptı.

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi!

Sık sık sahne alan Simge Sağın, iddialı sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi!

Müzik kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor.

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi!

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi!

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi!

Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi!

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