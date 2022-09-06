Şarkıcı Simge Sağın yatak pozu verdi! "Kim der 40 yaşında diye?"

Seslendirdiği hit parçalarla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Simge Sağın, son zamanlarda cesur pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

YATAK POZU VERDİ

Simge Sağın yatak pozu verdi.

Sağın'ın o pozu çok sayıda beğeni alırken takipçileri, "Kim der 40 yaşında diye?", "Kalbimiz var ne yapıyorsun" yorumları yaptı.

Sık sık sahne alan Simge Sağın, iddialı sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Müzik kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor.





