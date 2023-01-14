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Şarkıcı Yeliz kimdir, gerçek ismi ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeliz kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi?

14.01.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yeliz, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Güçlü sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Yeliz hakkında araştırmalar hız kazandı. Şarkıcı Yeliz kimdir, gerçek ismi ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeliz kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte hakkında tüm merak edilenler...

Şarkıcı Yeliz kimdir, gerçek ismi ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeliz kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi?

Şarkıcı Yeliz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer alıyor. Her hafta izleyicisine keyif dolu dakikalar yaşatan programda bu hafta yine birbirinden ünlü isimler var. Peki, Şarkıcı Yeliz kimdir, gerçek ismi nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeliz kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi? İşte hakkında tüm detaylar...

ŞARKICI YELİZ KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

Fatma Yeliz Eker veya kısaca Yeliz 12 Aralık 1957 yılında dünyaya geldi.

Şarkıcı Yeliz 2

İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladı. 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olan Yeliz, yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olmuştur. Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı olur. 1983 yılında evlendiği zaman müziğe 7 yıl ara verdi.

Kötü evlilikler yaptığını belirten Yeliz psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödediğini dile getirmişti. 2 kez evlenen şarkıcı Yeliz'in çocuğu ise yoktur.

Şarkıcı Yeliz 3

1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri dönmüştür.

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