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Şarkıcı Zara bu sefer sansürsüz! Dekoltesiyle dikkat çekti

09.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle zaman zaman gündeme gelen şarkıcı Zara, konserde iddialı bir kostüm tercih etti. Geçtiğimiz günlerde göğüs dekoltesini sansürleyen Zara bu sefer sansürsüz paylaştı.

Şarkıcı Zara bu sefer sansürsüz! Dekoltesiyle dikkat çekti

Güçlü sesi ve yorumuyla sahnelerin tozunu attıran ünlü şarkıcı Zara estetikle değişimiyle ise sık sık gündeme geliyor. Son haliyle dikkat çeken Zara geçtiğimiz günlerde paylaşım yaparken göğüs dekoltesini gül emojisi ile sansürlemiş ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

Zara önceki akşam Balıkesir'de konser verdi. Performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı, sahne kıyafeti ile olay oldu.

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Vücudunu saran, derin göğüs dekolteli parlak bir elbise tercih eden Zara, iddialı kostümüyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Zara'dan göğüs dekoltesine ilginç sansür!Zara'dan göğüs dekoltesine ilginç sansür!

Sahneden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Zara'nın dekolteli pozunu sansürleyerek yaptığı paylaşımı tekrar gündeme geldi.

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Zara'nın yaptığı sansüre işaret edilerek 'Sosyal medyada başka sahnede bambaşka' yorumu yapıldı.

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