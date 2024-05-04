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Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı! Kusursuz fiziği ve zayıf hali ile dikkat çeken şarkıcıya yorum yağdı: "Erimişsin"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 14:03
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Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Zara spor yaptığı anları paylaştı. Zayıfladığı görünen şarkıcıya sosyal medyada yorum yağdı.

Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı! Kusursuz fiziği ve zayıf hali ile dikkat çeken şarkıcıya yorum yağdı: "Erimişsin"

Ünlü şarkıcı Zara sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor.

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Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de gündemden düşmüyor.

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Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim her haliyle büyük beğeni topluyor. Şarkıcı son olarak Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

Paylaşıma ise şarkıcı şu notu düştü:

"Spordan sonra bir mutluluk geliyor, net… 'Ay omuzum ağrıyor, ay kolum ağrıyor' cümleleri kasları çalıştırınca bitiyor. Hele bir de öğretmeniniz işine aşık biri ise yaşadınız... Koşa koşa gitmeli spora, canım Yıldız Tilbe’nin dediği gibi bir odadan öbürüne geçerken yoruluyoruz zaten. Ve Teoman’ın dediği gibi 'spor hocaları yormasınlar bizi spor yaptırırken..."

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"AŞIRI ZAYIFLAMIŞ"

Ünlü şarkıcının fit vücudu ve kusursuz fiziği dikkat çekti. Şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

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Zara'nın pozuna "Erimiş iki gözümün çiçeği", "Aşırı zayıflamışsın", "Zayıflasakta her türlü spor yaparız" gibi yorumlar geldi.

Vitrin


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