Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi! "Neden külot ile resim?"

Zeynep Bastık hem müzik kariyeri, hem özel hayatı hem de cesur pozlarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bastık, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği Tolga Akış ile boşanmasıyla bir süre konuşuldu. Cover parçalarının ardından şimdi de cesur pozuyla dikkat çekti.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde yatak odası pozunu paylaşmış ve bu poz ile gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı şimdi de iç çamaşırıyla paylaşım yaptı.

Bastık'ın o paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Ünlü şarkıcıya, "Neden külot ile resim?", "Güzey Zeynom", "Seni Seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Felaket şarkısına yaptığı cover ile yükselen Bastık, müzik çalışmalarına tam gaz devam ediyor.





