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  4. Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi! "Neden külot ile resim?"

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi! "Neden külot ile resim?"

04.08.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seslendirdiği parçalarla müzik kariyerindeki yükselişine devam eden Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı iddialı pozlarıyla dillerden düşmüyor.

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi! "Neden külot ile resim?"

Zeynep Bastık hem müzik kariyeri, hem özel hayatı hem de cesur pozlarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bastık, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği Tolga Akış ile boşanmasıyla bir süre konuşuldu. Cover parçalarının ardından şimdi de cesur pozuyla dikkat çekti.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde yatak odası pozunu paylaşmış ve bu poz ile gündem olmuştu.

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Ünlü şarkıcı şimdi de iç çamaşırıyla paylaşım yaptı.

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Bastık'ın o paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Ünlü şarkıcıya, "Neden külot ile resim?", "Güzey Zeynom", "Seni Seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Felaket şarkısına yaptığı cover ile yükselen Bastık, müzik çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

Şarkıcı Zeynep Bastık iç çamaşırıyla poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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