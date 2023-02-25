Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? 25 Şubat 2023 Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programını bu akşam Kanal D'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla yayınlanan programın takipçileri Kanal D yayın akışını incelemeye başladı. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman? İşte 24 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler programı 25 Şubat Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI! 25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

07:00 Asi

09:45 Magazin D Cumartesi

11:45 Hayat Şarkısı

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Üç Kız Kardeş

18:40 Kanal D Ana Haber

21:30 Herkül: Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)

23:00 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)

00:15 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)

01:45 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

