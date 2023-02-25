Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? 25 Şubat 2023 Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programını bu akşam Kanal D'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla yayınlanan programın takipçileri Kanal D yayın akışını incelemeye başladı. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman? İşte 24 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı...
Şarkılar Bizi Söyler programı 25 Şubat Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.
Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.
Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.
07:00 Asi
09:45 Magazin D Cumartesi
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Üç Kız Kardeş
18:40 Kanal D Ana Haber
21:30 Herkül: Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)
23:00 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)
00:15 Dönüştürücüler (Yabancı Sinema)
01:45 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken