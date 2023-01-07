Şarkılar Bizi Söyler BU AKŞAM VAR MI, neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Ocak Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi buluşturan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Ancak cumartesi akşamlarının eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü 7 Ocak Kanal D yayın akışında yer almadı. İşte 7 Ocak Kanal D yayın akışı

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü bu akşam yok. Programın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 14 Ocak Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLERDİ?

Şarkılar Bizi Söyler'in geçtiğimiz haftaki konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer aldı. Yılbaşı özel bölümünde; Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini, Tanyeli izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Eşsiz yılbaşı gecesine Gencer Savaş Bandosu ve On'lar A Capella sahne şovlarıyla eşlik etti.

7 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye (Yerli Sinema)

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (tekrar)

00:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

02:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

