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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mart 2023 Kanal D yayın akışı

04.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programının 4 Mart 2023 Cumartesi günü Kanal D'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu program 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremi takip eden haftalarda yayınlanmadı. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? 4 Mart 2023 Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mart 2023 Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle geçtiğimiz hafta da ekrana gelmemişti. Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de Kanal D yayın akışında yer almıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler programı 4 Mart 2023 Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Üç Kız Kardeş
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:30 Yargı
00:45 Üç Kız Kardeş
03:30 Kuzey Güney
05:30 Güneşi Beklerken

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