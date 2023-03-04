Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mart 2023 Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle geçtiğimiz hafta da ekrana gelmemişti. Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de Kanal D yayın akışında yer almıyor.
Şarkılar Bizi Söyler programı 4 Mart 2023 Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.
Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.
Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Üç Kız Kardeş
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:30 Yargı
00:45 Üç Kız Kardeş
03:30 Kuzey Güney
05:30 Güneşi Beklerken