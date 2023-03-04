Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mart 2023 Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle geçtiğimiz hafta da ekrana gelmemişti. Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de Kanal D yayın akışında yer almıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler programı 4 Mart 2023 Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Veda Mektubu

16:00 Üç Kız Kardeş

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:30 Yargı

00:45 Üç Kız Kardeş

03:30 Kuzey Güney

05:30 Güneşi Beklerken

