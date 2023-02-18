Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman? 18 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici; Şarkılar Bizi Söyler programında her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyorlar. Şarkılar Bizi Söyler programı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle bu hafta da yayın akışında yer almıyor. Programı yayın akışında göremeyen birçok kişi arama motorlarında "Kanal D'de bugün Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler programı 18 Şubat Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI! 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

07:00 Asi

09:00 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)

10:15 Balerin ve Afacan Mucit (Yabancı Sinema)

11:30 Gönderilmemiş Mektuplar (Yabancı Sinema)

13:15 Gönül Yarası (Yerli Sinema)

15:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

21:30 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

23:15 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)

00:45 Herkül Yeniden Doğuyor (Yabancı Sinema)

02:15 Kuzey Güney

04:45 Güneşi Beklerken

