Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 24 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları!

Şarkılar Bizi Söyler programının konukları internette araştırılmaya başlandı. 24 Aralık Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de başlayacak programda efkarlı şarkılar seslendirilecek. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında çok sayıda ünlü isim var. İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Hakkı Bulut, Gökhan Güney, Bayram Şenpınar yer alıyor.

Cumartesi günü ekrana gelecek olan yeni bölümde konsept 'Efkarlı Şarkılar' olarak belirlendi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Yargı

16.15 Üç Kız Kardeş

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.30 Köpek Balığı İstilası 3

