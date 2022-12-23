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Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 24 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları!

23.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelen program yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Bu hafta programın konsepti 'Efkarlı Şarkılar' olarak belirlendi. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? İşte 24 Aralık 2022 Cumartesi günü yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler'in konukları...

Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 24 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları!

Şarkılar Bizi Söyler programının konukları internette araştırılmaya başlandı. 24 Aralık Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de başlayacak programda efkarlı şarkılar seslendirilecek. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında çok sayıda ünlü isim var. İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Hakkı Bulut, Gökhan Güney, Bayram Şenpınar yer alıyor.

Cumartesi günü ekrana gelecek olan yeni bölümde konsept 'Efkarlı Şarkılar' olarak belirlendi.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Yargı

16.15 Üç Kız Kardeş

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.30 Köpek Balığı İstilası 3

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