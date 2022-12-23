Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 24 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları!

Şarkılar Bizi Söyler programının konukları internette araştırılmaya başlandı. 24 Aralık Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de başlayacak programda efkarlı şarkılar seslendirilecek. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında çok sayıda ünlü isim var. İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konukları...
Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Hakkı Bulut, Gökhan Güney, Bayram Şenpınar yer alıyor.
Cumartesi günü ekrana gelecek olan yeni bölümde konsept 'Efkarlı Şarkılar' olarak belirlendi.
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Yargı
16.15 Üç Kız Kardeş
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.30 Köpek Balığı İstilası 3