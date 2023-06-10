Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 10 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Kanal D'nin sevilen programı bu akşam Diva Bir Gece konseptiyle ekranlara gelecek. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 10 Haziran Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program,Türk Sanat Müziği şarkıları bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Diva Bülent Ersoy olacak.

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle uzun süren ayrılığın ardından bu akşam da Sibel Can ve Hakan Altun'a eşlik edecek.

10 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ölüm Akvaryumu (Yabancı Sinema)

01:45 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

