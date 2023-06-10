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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 10 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

10.06.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları merak ediliyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunduğu ve her hafta farklı konukların olduğu sevilen şarkı programının bu haftaki konukları merak izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bir süredir Hüsnü Şenlendirici hastalığı sebebiyle programa katılamıyordu. Bu akşam Şenlendirici de programda olacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 10 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 10 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Kanal D'nin sevilen programı bu akşam Diva Bir Gece konseptiyle ekranlara gelecek. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 10 Haziran Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program,Türk Sanat Müziği şarkıları bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Diva Bülent Ersoy olacak.

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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle uzun süren ayrılığın ardından bu akşam da Sibel Can ve Hakan Altun'a eşlik edecek.

10 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Ölüm Akvaryumu (Yabancı Sinema)
01:45 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri

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