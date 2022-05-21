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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 21 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler'e kim konuk oldu?

21.05.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları, 21 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölüm öncesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Programın yeni bölümünün fragmanı bir süre önce Kanal D'de dönmeye başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelen program izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 21 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler'e kim konuk oldu? İşte detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 21 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler'e kim konuk oldu?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları, programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Programın yeni bölümü için konsept ‘Uzun Yol Şarkıları’ olarak belirlendi. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 21 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler'e kim konuk oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin hangi ünlü isimleri ağırladığına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Sinan Özen, Hamdi Alkan ve Oya Başar olacak.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler?

SİNAN ÖZEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 1964’te Rize, Çayeli’nde dünyaya gelen Sinan Özen; Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında bulunuyor. 1989 yılında çıkardığı Rüyalarım Olmasa albümüyle müzik yaşamına başlayan sanatçı; özellikle Evlere Şenlik şarkısıyla büyük bir ün kazandı. Sinan Özen şarkıları arasında Canım Yandı, Ben Seni Sevdim, Çıldıracağım, Hazalım, Sana Bir Şey Olmasın ve Seni Düşünüyorum isimli parçalar bulunuyor. “Sinan Özen kaç yaşında?” sorusunu yanıtı ise 56’dır. Sinan Özen eşi Burcu Kartal ile 2016 yılında dünya evine girdi.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler?

HAMDİ ALKAN KİMDİR? SELEN GÖRGÜZEL'DEN BOŞANAN HAMDİ ALKAN KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 yılında Antakya’nın Döver ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1 kez, 5 erkek kardeşi bulunmaktadır. Emekli memur baba ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Okul hayatı, üniversiteye kadar Antakya’da devam etmiştir. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanarak Türkiye’ye gelmiştir. Elektrik Mühendisliği mezunu olan Hamdi Alkan kariyer hayatına tiyatro hocalığı ve genel sanat yönetmenliği yaparak devam etmektedir. Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden biridir. İlk olarak 1990 yılında TRT’de 3 aşağı 5 yukarı programıyla tanınmıştır. Bunun dışında pek çok skeç ve komedi programlarında, Reyting Renting, Reyting Hamdi, Hamdi Alkan TV, Yumurcak TV, En İyi Arkadaşım, Şellale ve daha bir sürü film, dizi ve programda rol aldı.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler?

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar, 11 Şubat 1956, İstanbul doğumludur. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır.

Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

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Hakan Altun Hamdi Alkan Sibel Can
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