Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları!

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları, şimdiden arama motorlarında sorgulanıyor. Program Kanal D yayın akışına göre 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20:00’de ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konsepti "Yılbaşı Gazinosu" olarak açıklandı. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel konukları...
Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli yer alıyor.
Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konsepti "Yılbaşı Gazinosu" olarak belirlendi.
07.00 Sihirli Annem
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 O Kız
16.15 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
01.00 O Kız