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Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları!

29.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları, 31 Aralık 2022 Cumartesi gecesi Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelecek olan program yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları...

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? 31 Aralık 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları!

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları, şimdiden arama motorlarında sorgulanıyor. Program Kanal D yayın akışına göre 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20:00’de ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konsepti "Yılbaşı Gazinosu" olarak açıklandı. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel konukları...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli yer alıyor.

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konsepti "Yılbaşı Gazinosu" olarak belirlendi.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 O Kız

16.15 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

01.00 O Kız

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