Şarköy’de ’Gençliğe Değer’ projesi sürüyor

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde “Gençliğe Değer" projesi kapsamında liseli gençlerle buluşmalar sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının, cami sevgisini, ibadeti aşılamak ve kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamına yönelik yürüttüğü proje ve çalışmalar kapsamında, Şarköy Çarşı Camii İmam Hatip’i Alişah Can organizatörlüğünde her perşembe gecesi gençlerle Çarşı Camisi’nde buluşma programı gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Merkez Çarşı Camisi’nde vatandaşlarla birlikte yatsı namazına katılan liseli gençlere, yatsı namazı sonrasında Çarşı Cami İmam Hatip’i Alişah Can tarafından ikramda bulunuldu.

Günümüzün manevi hastalıklarından birçok vatandaşın yanı sıra bilhassa gençlerin maneviyatını derin bir bunalıma ve çıkmaza sürüklediğine dikkat çeken Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Faruk Furkan Diler "Hem maneviyatımızı hem yaşantımızı çok ciddi tehlike altına alan, hususan uyuşturucu ve diğer kötü bağımlılıklar; sanal âlemin kıskacında, her türlü illegal ve zararlı etkilere açık olan milyonlarca gencimizin dini, ahlâkî ve millî değerlerle donanmaları yolunda, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman sizlerin yanında bulunacağız” dedi.