Sarp Bozkurt'un cesur sahneleri Galata filmine damga vurdu! Eşiyle arasında kriz çıktı! Sahneleri görmemek için festivale gelmedi

Sen Çal Kapımı, Balkan Ninnisi ve Bizden Olur Mu? gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Sarp Bozkurt şimdilerde Galata filmiyle adından söz ettiriyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Galata" filmi gösterildi. Filme, Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile filmdeki cesur ve tutkulu sahneleri damga vurdu.

EVLİLİĞİNDE KRİZ ÇIKTI

Bu sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırırken, Bozkurt’un evliliğinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı. Sarp Bozkurt'un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih ettiği öğrenildi.

Sarp Bozkurt, festivale katılmanın heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi: “Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun.”