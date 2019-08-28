Sarp kayalıklardaki eşsiz güzellik: Elmalı Mağarası

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Elmalı Mahallesi'nde bulunan ve 400 metre alana sahip mağara, 8 farklı alan, tabanında çamurlaşmış sığ su birikintisi ve damla taşı oluşumları bakımından zengin olması açısından dikkati çekiyor.

Dik yamaçların bulunduğu sarp kayalıklarda bulunan ve oluşum yılı bilinmeyen mağaranın, Rus ve Ermeni işgalinden kaçan halk tarafından sığınak olarak kullanıldığı biliniyor.

İnsan kemiklerinin yanı sıra fosfat bakımından ekonomik değeri yüksek olan yarasa gübresi ile sarkıt, dikit ve sığ göller yer alan mağaranın turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Özellikle doğa sporları meraklılarının ilgisini çeken mağarada incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspir ilçesinde muhteşem doğal güzelliklerinin olduğunu söyledi.

Elmalı Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla incelemeler yaptığını ifade eden Memiş, "İspir'in müthiş turizm potansiyeli var. Elmalı Mağarası muhteşem bir mağara, lakin mağaranın giriş yolu patika ve riskli. Şu aşamada turların ve araçlarla turizm yapabileceğimiz bir seviyede değil. Mağara ve yakınları, doğa sporlarını sevenler açısından muhteşem." dedi.