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Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi

13.06.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen K.V'nin kullandığı tırda arama yaptı.

Araçta, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 elektronik sigara bulundu.

Sürücü K.V'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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