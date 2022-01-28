Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı bilgisayar parçaları ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen bilgisayar parçaları ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan uyruklu E.M, A.M, E.S. ve A.M'nin tırlarında arama yaptı.

Arama hangarına sevk edilen ve X-Ray aramasından geçirilen tırların çeşitli yerlerine gizlenmiş 81 bilgisayar parçası bulundu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı, piyasa değerinin yaklaşık 745 bin lira olduğu belirlenen gümrük kaçağı ürünlere el kondu.



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