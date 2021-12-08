Sarri: Galatasaray'a karşı en iyi Lazio olmalıyız

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp, son 16 turuna doğrudan gitmek için Galatasaray ile yapacakları maçın önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son hafta müsabakasında Galatasaray'ı yarın akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak Lazio'da teknik direktör Sarri ve futbolculardan Arnavut Elseid Hysaj, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"EN İYİ LAZIO'YU GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Sarri, "Doğrudan son 16 turuna gitmek için bizi önemli bir maç bekliyor. Bu maçtan alınacak bir galibiyet, antrenman yapmamız için bize birkaç boş hafta sağlayacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Yarın en iyi Lazio'yu göstermemiz gerekiyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin en zor grubunda lider ve deplasmanda hiç gol yemedi." diye konuştu.

Sarri, golcü oyuncuları Ciro Immobile'nin hafif sakatlığı bulunduğu ve oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Maurizio Sarri, Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmasının şans ve birçok farklı etkene bağlı olduğunu kaydetti.

