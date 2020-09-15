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Saruhan Hünel sevgilisi Rabia Öztürk ile Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün sevgilisi Rabia Öztürk ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Bir ara teknede aşka gelen çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Saruhan Hünel sevgilisi Rabia Öztürk ile Bodrum'da

Oyuncu Saruhan Hünel, Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Hünel, önceki gün Cennet Koyu'nda hayvan hakları savunucusu sevgilisi Rabia Özturk ile görüntülendi.

50 yaşındaki oyuncu, denize girmek yerine teknenin iç kısmında oturmayı tercih etti.

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Bir ara teknede aşka gelen çift, birbirlerine sarıldı. İkilinin keyifli anları ise objektiflere böyle yansıdı.

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Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970'de İstanbul'da doğdu. Hünel, kariyerine ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur.

Hünel, pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı.

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