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Saruhan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bir alışveriş merkezinde basın mensuplarıyla karşılaşan yakışıklı oyuncu Saruhan Hünel, gelen soruların üzerine bir Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını söyledi.

Aynalı Tahir dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Saruhan Hünel, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektiren Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

"YÜKSEK PARA TEKLİF EDİLDİ AMA KABUL ETMEDİM"

Orta Doğu'nun Türkler için önemli bir pazar haline gelmesiyle ilgili konuşan Hünel, "Biz Orta Doğu'daki kadınlardan yemek tekliflerini çok önceden aldık. Bize daha üst kademeden geldi. Yüksek paralar teklif ettiler ama ben o zamanlar kabul etmedim. En son Kuveyt ve Suud üst kademeden birileriyle bir araya geldik ama ben bunu basına göstermedim. Hatıra fotoğrafı çekerek ayrıldık.

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En son Orta Doğu'dan bir Suud prensesinden bir evlilik teklifi aldım. Fakat orada şeriat kanunu var ve resmi evlenemiyorsunuz. Evlenir miyim kısmına gelirse bunlar kader kısmet işi." (2. Sayfa)

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Saruhan Hünel Saruhan Hünel evlilik

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