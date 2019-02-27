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Şaşırmaya hazır mısınız? Yiyecek endüstrisi hakkında daha önce duymadığınız gerçekler!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bu yiyeceklerin içinde düşündüğünüzden de fazla hile var!

Parlak göz alıcı elma, ağızda enfes tat bırakan şekerlemeler. Hepsi bizim için dışarıdan hoş dursa da içinde ne olduğunu öğrendikten sonra yemeye bile cesaret edemeyebilirsiniz.

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Şaşırmaya hazır mısınız? Yiyecek endüstrisi hakkında daha önce duymadığınız gerçekler!

Hamburger ekmeği insan saçından gelen bir aminoasit içerebilir

Hamburger ekmeği insan saçından gelen bir aminoasit içerebilir
L-sistein, insan saçından elde edilen bir aminoasit çeşididir. Ekmeklerin kabarmasını sağlar.

Market ve pazardan satın aldığımız elmaların parlamasının nedeni böcek dışkısıdır

Market ve pazardan satın aldığımız elmaların parlamasının nedeni böcek dışkısıdır
Meyveleri dış etkilerden korumak ve aha canlı göstermek adına şellak adı verilen bir madde ile kaplanır. Bu madde ise böceklerin salgıladığı reçineden elde edilmektedir.

Yoğurttaki sahte vanilya tadı odun posasından kaynaklıdır

Yoğurttaki sahte vanilya tadı odun posasından kaynaklıdır
Gerçek olmayan vanilya, ağaç reçinesi ya da odun posası özünden sentezlenerek elde edilir. Fabrikasyon yoğurtlarda bulunan kremamsı yumuşak tadın sebebi budur.

Yumuşak şekerler, jelatinden üretilir

Yumuşak şekerler, jelatinden üretilir
Jelatinin ana malzemesi ise kıkırdak, kemikler ve hayvan derisidir.

Sağlıklı bir ekmek aldığınızı sanıyorsunuz ancak yanılma ihtimaliniz de var!

Sağlıklı bir ekmek aldığınızı sanıyorsunuz ancak yanılma ihtimaliniz de var!
Gıda hileleri dur durak bilmiyor sevgili okur. Tam buğday veya tam tahıllı diye satılan ekmekler, kahverengi boyalı olabilir! Aman diyelim, güvendiğiniz markaların dışına çıkmayın.
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gıda hileleri gıda skandalları

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