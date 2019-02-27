Parlak göz alıcı elma, ağızda enfes tat bırakan şekerlemeler. Hepsi bizim için dışarıdan hoş dursa da içinde ne olduğunu öğrendikten sonra yemeye bile cesaret edemeyebilirsiniz. Kaynak

Şaşırmaya hazır mısınız? Yiyecek endüstrisi hakkında daha önce duymadığınız gerçekler!

Hamburger ekmeği insan saçından gelen bir aminoasit içerebilir L-sistein, insan saçından elde edilen bir aminoasit çeşididir. Ekmeklerin kabarmasını sağlar.

Market ve pazardan satın aldığımız elmaların parlamasının nedeni böcek dışkısıdır Meyveleri dış etkilerden korumak ve aha canlı göstermek adına şellak adı verilen bir madde ile kaplanır. Bu madde ise böceklerin salgıladığı reçineden elde edilmektedir.

Yoğurttaki sahte vanilya tadı odun posasından kaynaklıdır Gerçek olmayan vanilya, ağaç reçinesi ya da odun posası özünden sentezlenerek elde edilir. Fabrikasyon yoğurtlarda bulunan kremamsı yumuşak tadın sebebi budur.

Yumuşak şekerler, jelatinden üretilir Jelatinin ana malzemesi ise kıkırdak, kemikler ve hayvan derisidir.