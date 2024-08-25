Şaşırtan ayrılık! Feyza Işık Gönül Dağı dizisine veda etti, şehri terk ediyor

Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün paylaştığı 5. sezonuyla ekranlara gelecek.

TRT1’in fenomen dizisi Gönül Dağı dizisinin beşinci sezon çekimleri geçen hafta başladı. “Gönül Dağı” dizisi 5. yılında da seyirciyi cumartesi akşamları ekran başına toplayacak.

Yahya Samancı’nın yönettiği, Müslüm Şahin’in görüntü yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı’nın sevilen karakterlerinden Döndü’ye hayat veren Feyza Işık ekibe veda etti.

Feyza Işık, diziye veda ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Oyuncu ayrılık haberini "4 sezon boyunca yalnız bırakmayan Gönül Dağı seyircisine sevgi ve hürmetle. Ben Döndü'yü çok sevdim, çok emek verdim. Dilerim yerini bulmuştur. Hoşça kal Döndü, hoşça kal Gönül Dağı" ifadeleriyle duyurdu.

EĞİTİM İÇİN HOLLANDA'YA GİDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayrılır ayrılmaz yeni bir diziden teklif alan ancak bu aralar dinlenmeyi tercih eden Feyza Işık, sinema eğitimi almak için 3 aylığına Hollanda’ya gidiyor.

Kendi senaryosunu yazan başarılı oyuncu yeni yeni yıl itibarıyla gelen teklifleri değerlendirecek.