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Şaşırtan boşanma hikayesi! Tamer Karadağlı’nın eski eşi Arzu Balkan ihanetin perde arkasını anlatmıştı!

16.10.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisiyle evlerimize konuk olan Tamer Karadağlı, geçmişte eşini aldattığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Arzu Balkan’ın açıklamaları basını sallamıştı! İşte ihanetin perde arkası...

Şaşırtan boşanma hikayesi! Tamer Karadağlı’nın eski eşi Arzu Balkan ihanetin perde arkasını anlatmıştı!

Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı, bir seslendirme stüdyosunda tanışmışlardı. İkili, 30 Kasım 2002'de dünyaevine girdi. Evlilikleri, 2004 yılında Tamer Karadağlı’nın, Balkan'ı aldatmasıyla ilk sarsıntısını yaşadı.

TEK GECELİK OLDUĞU İÇİN EŞİNİ AFFETTİ

Tamer Karadağlı’nın bir Rus kadınla birlikte olduğu görüntüler basına sızdırılmıştı. Arzu Balkan, daha sonra verdiği bir röportajda 'Tek gecelik bir ilişki' olması sebebiyle Karadağlı’yı affettiğini söylemişti. Tam da o dönem hamile olan Arzu Balkan, 2006 yılında kızları Zeyno’yu kucağına aldı. Bu olayın üzerine eşini affeden Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı yuvalarını güçlendirip yollarına devam ettiler. Mutlu giden evlilikleri sırasında Tamer Karadağlı günden güne daha şöhretli bir oyuncu oluyordu.

Şaşırtan boşanma hikayesi! Tamer Karadağlı’nın eski eşi Arzu Balkan ihanetin perde arkasını anlatmıştı!

YİNE ALDATTI

Arzu Balkan, bir daha böyle bir olayın yaşanmayacağına söz veren Karadağlı’ya inanmayı seçti. Ancak olaylar farklı şekilde gelişti. Dizi devam ederken evlilikleri ikinci ihanet haberiyle sarsıldı. Tamer Karadağlı, rol arkadaşı Deniz Uğur’la birlikteydi. Karadağlı eşine böyle bir olay olmadığını söylese de Arzu Balkan bu kez affetmedi ve boşanma davası açtı.

Şaşırtan boşanma hikayesi! Tamer Karadağlı’nın eski eşi Arzu Balkan ihanetin perde arkasını anlatmıştı!

''TAMER BENİ SEÇMEDİ''

Arzu Balkan'a, ilkinde neden affedip şimdi affetmediği sorulduğunda şu açıklamayı yapmıştı:

Tek gecelik bir ilişki benim için önemli değildi. Ama ikincisi gerçek bir ilişkiydi. İlişkiler emek, paylaşım ister. Tamer, başka biriyle mutluysa ben niye ona engel olayım ki? Hayat seçimlerden ibarettir. Her seçim bir vazgeçiştir. Bir şeyi seçersen başka bir şeyden vazgeçersin. Tamer beni seçmedi. Beni tercih etmediği için evleri ayırdık. Aslında Tamer’e sordum. İş arkadaşı olduğunu söyledi. 'Aynı dizide oynuyorum' deyince bu açıklama bana mantıklı geldi. Ama sonra beni bir şeyler dürttü ve onun başka bir ilişkisi olduğunu hissettim. Tamer’i çok iyi tanırım. Onun davranışlarında bir takım değişiklikler olduğunu hissettim. Artık bir şeyleri paylaşmıyorduk. Benden uzaklaştığını hissettim. Deniz Uğur ile dedikoduları da çıkınca ilişkisinin kiminle olduğunu anladım. Ama Tamer 'Yok öyle bir şey, o benim sevdiğim bir iş arkadaşım' dedi. Kafamdaki soru işaretleriyle yaşayamazdım ve bu yüzden evleri ayırdık.

Şaşırtan boşanma hikayesi! Tamer Karadağlı’nın eski eşi Arzu Balkan ihanetin perde arkasını anlatmıştı!

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur Tamer Karadağlı
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