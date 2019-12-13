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Şaşırtan karar: Evleninceye kadar birlikte olmayacağız

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Yeni aşkıyla yeni bir hayata başlayan eski sporcudan beklenmedik karar...

Bir dönem Kardashian- Jenner ailesinden Khloe Kardashian ile evlenen ve sorunlu bir şekilde boşanan eski basketbolcu Lamar Odom, yeni bir hayata başladı. 40 yaşındaki Odom bir süredir Sabrina Parr ile birlikte. Evlenmeyi planlayan çift nişanlarını da ilan etti.

Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler yaşayan Lamar Odom, şimdi nişanlısı ve onun eski ilişkisinden dünyaya gelen çocuklarıyla daha sakin bir hayat sürüyor. Yaşam ve sağlık koçu olan Sabrina Parr, Hollywood Life dergisine özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Parr "İnanın ya da inanmayın biz Lamar'la hiç birlikte olmadık" dedi.

Sabrina Parr "Lamar bir papazla görüşüyor. Papaz ona evlenmeden önce birliktelik yaşamanın doğru olmadığını söylemiş" diyerek bu karanın ardındaki nedeni anlattı. Lamar Odom'un bu kararına nişanlısı Sabrina Parr da katılıyor. Odom geçmişteki çalkantılı günlerinden uzak daha sakin bir hayat sürdürüyor.

Lamar Odom, bir dönem uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler yaşamıştı. Bir dönem yaşadığı şeker bağımlılığı, ardından alkol ve uyuşturucudan bir türlü kurtulamaması Odom'un sık sık basının gündeminde yer almasına neden olmuştu.

Lamar Odom kendisinin de "Ölümle el sıkıştım" diye tanımladığı süreçte hayatını kaybetme tehlikesiyle bir karşılaşmıştı.

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2009 yılında evlendiği Khloe Kardashian ile birlikteliği de çok uzun sürmedi. Daha önce yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanma süreci resmi olarak 2016'da tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Lamar Odom Sabrina Parr

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunun neresi şaşırıcı
Bu Dırumdan Kız mı Şikayetçi Oğlan mı Hiç Bir B.. Anlamadımmmm...
Tek kelime iğrençç
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