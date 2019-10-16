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Şaşırtan pişti! Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu...

DİZİ HABERLERİ  | 16.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Babil dizisinin oyuncuları Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu Cannes’da yapılan MIPCOM televizyon fuarına katıldılar.

Şaşırtan pişti! Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu...

Fuar’da şıklıklarıyla dikkat tüm dikkatleri üzerine toplayan Aslı Enver ile Nur Fettahoğlu’un ayakkabıları aynı olması görenleri şok etti.

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TV ekranlarında yayınlanmayacağı öğrenilen Babil dizisinin güç kadrosu ise sosyal medyada gündem oldu. Babil dizisi ilk fragmanı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dizi severlerde heyecan yarattı. Peki, Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil konusu ve oyuncuları…

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OYUNCU KADROSU

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği Babil dizisi tanıtımı yapıldı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisinin senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldı, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak.

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BABİL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Televizyon ekranlarında olmayacağı bilinen Babil olarak bilinen dizi The Choice,Bein Connect'te seyirciyle buluşacak.

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BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadrosunda barındırdığı oyuncularla yankı uyandıracak cinsten olan Babil dizisinin 20 bölümden oluşacağı öne sürülüyor. Bunun yanı sıra Babil, Ocak 2020'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
babil gala Aslı Enver Nur Fettahoğlu

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