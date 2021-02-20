Şaşırtan sahnesiyle hatırlanan I Hate Suzie 2. sezon onayı aldı

Sekiz bölümlük ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken I Hate Suzie, 2. sezon onayını aldı. Sky, Succession dizisinin senaristlerinden Lucy Prebble ile Doctor Who dizisinde rol alan Billie Piper‘ın yaratıcısı olduğu I Hate Suzie’nin devam edeceğini, Twitter hesabından paylaştı. Billie Piper, İngiliz televizyonunda şimdiye kadar görülen en uzun solo seks sahnesinde yer aldı. 37 yaşındaki oyuncu ilk sezonda rol aldığı sahnede yedi dakika dört saniye boyunca kendini tatmin ederken görülüyor.

I HATE SUZIE HAKKINDA

Henüz genç yaşlarında bir yetenek yarışmasına katılarak ünlenen ancak sonrasında kariyeri pek de umduğu gibi gitmeyen Suzie’nin telefonunun hack‘lenmesi sonucu yaşanan sürece seyirciyi ortak eden I Hate Suzie, geçtiğimiz yılın en özgün dizilerinden biriydi hiç kuşkusuz. Billie Piper ile Lucy Prebble’ın birlikte kaleme aldığı dizi her bölümde Suzie’nin yaşadığı farklı bir duyguyu odağına alıyor, bize bu duyguları aktarırken türler arası yaptığı geçişlerle ise hayranlık uyandırıyor; hem Suzie’ye hem de Suzie aracılığıyla kendi aynalarımıza bakmamızı sağlıyor.