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Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak!

Dwayne Johnson’ın hayatımın projesi dediği Black Adam filminin kötü adamı Marwan Kenzari oldu.

DC'nin uzun zamandır beklenen Black Adam filminin kötü adamı Aladdin ve Old Guard yıldızı Marwan Kenzari oldu. Dwayne Johnson'ın başrolünü üstleneceği filmin çekimleri Nisan ayında Atlanta'da başlayacak, ancak vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

BLACK ADAM KADROSU

Noah Centineo'nun Atom Smasher, Aldis Hodge'un ise Hawkman olacağı Black Adam'ın oyuncu kadrosuna Cyclone'u Quintessa Swindell canlandıracak.

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Shazam!’ın spin-off‘u olan filmde, anti kahraman Black Adam'a odaklanılıyor. Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor.

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