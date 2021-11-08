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  4. Şaşırtan tercih! İşte Newcastle United'ın yeni hocası Eddie Howe oldu

Şaşırtan tercih! İşte Newcastle United'ın yeni hocası Eddie Howe oldu

08.11.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Newcastle United, yeni menajerinin Eddie Howe olduğunu duyurdu.

Şaşırtan tercih! İşte Newcastle United'ın yeni hocası Eddie Howe oldu

Newcastle United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 300 milyon Sterlin (3 milyar 653 milyon TL) bedelle satın alınmasının ardından dünya futbol gündemine oturdu.

Bu satın alımın ardından New Castle United'ın, teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği uzun süredir konuşuluyordu.

New Castle United, yaptığı resmi açıklama ile bu belirsizliğe bir son verdi ve teknik direktörlük görevine Eddie Howe'un getirildiğini açıkladı.

SON OLARAK UNAI EMERY REDDETTİ

Steve Bruce ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük için ismi ön plana çıkan Unai Emery, Villarreal'de kalacağını açıkladı. Eski Arsenal çalıştırıcısı hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir bildiri yayımladı ve "Başka bir ülkeden gelen söylentilere karşın, şeffaflık içerisinde Villarreal'de çalışıyorum. Kulüp ve oyunculara bağlı görevimi sürdürüyorum ve benim için en önemlisi bu" diyerek New Castle'ın başına geçmeyi reddetti.

EDDIE HOWE'IN KARİYERİ

Daha önce İngiltre ekiplerinden Bournemouth ve Burnley'i çalıştırmış olan 43 yaşındaki İngiliz teknik adam yaklaşık bir senedir herhangi bir kulüp çalıştırmıyordu.

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