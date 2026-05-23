Sason Çayı'nda endişelendiren görüntü: Hastalıklar yayılabilir

Sason ilçesinde çay kenarında bulunan bazı köylerde çeşitli nedenlerle telef olan hayvanların dere ve çay sularına atıldığı iddiaları vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çeken vatandaşlar, durumun hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını ifade etti.

HASTALIKLAR YAYILABİLİR

Vatandaşlar, telef olan hayvanların hasta olma ihtimaline dikkat çekerek, bu hayvanların suya bırakılması halinde hastalıkların yayılabileceğini belirtti.

Bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Sason Çayı'nın korunması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin konuya müdahale etmesini istedi.

"İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Bir vatandaş, telef olan hayvanların suya atılması yerine uygun şartlarda gömülmesi gerektiğini belirterek, "Bu durum hem çevreyi kirletiyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Telef olan hayvanların gelişi güzel şekilde çaya atılması doğru değil. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Bölge sakinleri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması için daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.

Kaynak: İHA