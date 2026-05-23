7 yıl sonra bir ilk! Baraj yüzde yüz doldu kapaklar açılacak

Erzurum’un Oltu ilçesinde Ayvalı Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkan barajda, gece gündüz tam kapasiteyle enerji üretimi yapıldığı bildirildi.

Gökçen Kökden

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Oltu ilçesinde, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar barajı yeniden doldurdu.

Oltu Çayı üzerinde bulunan Ayvalı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı öğrenildi. İş adamı Fuat Demir, "Ayvalı Barajı 7 yıldır ilk defa bu kadar doldu. Şu anda doluluk kapasitesinin üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle baraj kapaklarının açılması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yoğun yağışların hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından olumlu katkı sağladığı belirtilirken, barajdaki yüksek su seviyesinin önümüzdeki dönemde de üretime önemli katkı sunması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Erzurum baraj
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

