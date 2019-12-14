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Satın aldığı otomobil kabusu oldu: Geceleri uyuyamıyorum

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya'da site görevlisi Osman Erdoğan'ın (31) satın aldığı otomobilde "ikiz plaka" çıktı. Cezayı yiyen ve hakkında evrakta sahtecilikte dava açılacak olan Erdoğan, “Uyuyamıyorum. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım" dedi.

Satın aldığı otomobil kabusu oldu: Geceleri uyuyamıyorum

Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, otomobil almak için uzun süre internette arama yaptı. Aradığı otomobili Konya'da bir galeride bulan Erdoğan, 3 arkadaşıyla bu kente gitti. Noterde alım-satım işlemini yapan Erdoğan, aracına Antalya plakası taktırmak istedi.

Noter de bir plaka belirledi. Erdoğan, evrakla birlikte plakayı bastırmak için Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na gitti. 10 dakika içinde plakasını teslim alan Erdoğan, anne-babasının yaşadığı Seydişehir ilçesine gitti. Ancak güzergahtaki Plaka Tanıma Sistemi'nden plakanın, 'ikiz plaka' olduğu belirlendi.

'İLK ARABANIN HEYECANI İLE FARK ETMEDİM'

Otomobilinin sigorta işlerini yaptıracağı sırada polis tarafından aranarak, aracının yanına gelmesi istenen Erdoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Polis bana otomobilin plakasının ikiz olduğunu söyledi. Ruhsatı kontrol ettiğimizde plakanın yanlış basılmış olduğunu fark ettim. Plakanın sonu 316 olması gerekirken 315 basılmış. İlk arabamın heyecanı ile fark etmemiştim. Karakolda dört saat ifade verdim. Sağlık raporu almak zorunda kaldım. İkiz plaka nedeniyle 5 bin lira trafik cezası uygulandı. Polislerle Konya Şoförler Odası yetkililerini telefonla görüştürdüm ama bir şey değişmedi. Şoförler Odası hatasını kabul etti. Yeni plaka gönderdiler ve aracı trafikten men edilmekten kurtardık."

EŞİYLE YILLARCA OTOMOBİL PARASI BİRİKTİRDİ

Haksız yere 5 bin liralık ceza ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Erdoğan, temizlik işlerine giden eşiyle yıllardır otomobil almak için para biriktirdiklerini, üzerine de banka kredisi çektiklerini söyledi. 5 bin liranın kendisi için büyük bir miktar olduğunu dile getiren Erdoğan, cezanın iptali için mahkemeye başvurduğunu kaydetti. Erdoğan, “Sorunun çözülmesi için işimi bırakıp, sürekli bir yerlere gidiyorum. Mağdur oldum, evrakta sahtecilikten de dava açılacak. İki, üç gündür uyuyamıyorum. Oda hatasını kabul ediyor ama yardımcı olma taraftarı değil. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Antalya ikiz plaka

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu işlemler bizi kızkanan ülkelerde saniyelik işlemlerdir, ve olan hatalar vatandaşa asla yansımaz kurumun sorumluluğudur. adam noterde(kaldırın bunu hiç bi işe yaramaz vatandaşa işkence dışında)devir işlemi yaparken plaka nr almış , bilmem ne şöförlerderneği plakaya yanlış nr basmışlar adamın suçu ne? söförler derneği cezaları ödesin bence
Dünya bizi kıskaniy
inşaAllah adalet yerini bulur kardeşim üzüldüm gerçekten durumuna
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